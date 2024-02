Auto erfasst 72-Jährigen auf Fußgängerüberweg in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Bismarckstraße erlitten. Eine 35-Jährige war gegen acht Uhr mit ihrem Audi auf der Bismarckstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs.

Auf dem Fußgängerüberweg im Bereich der Einmündung kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit dem 72 Jahre alten Fußgänger, der die Straße überqueren wollte.

Der Senior stürzte über die Motorhaube des Pkw zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (pol)