Auto bringt E-Scooter-Fahrer in Reutlingen zu Fall

REUTLINGEN. Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, der sich am frühen Donnerstagmorgen in Reutlingen ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war gegen 6.15 Uhr ein 60 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter auf der Allmendstraße in Richtung Markwiesenstraße unterwegs, als er von einem noch unbekannten Pkw überholt wurde. Das Auto scherte daraufhin offenbar ohne erforderlichen Sicherheitsabstand vor dem E-Scooter wieder ein, sodass der 60-Jährige nach rechts auf den Gehweg ausweichen musste. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich. Der Wagen fuhr hingegen in Richtung Markwiesenstraße weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden.