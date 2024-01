Auto brennt in Bad Urach aus - 40.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Mittwochmorgen in der Münsinger Straße gekommen. Die Rettungs- und Einsatzkräfte rückten gegen 8.45 Uhr aus, nachdem der Mercedes eines 62-Jährigen wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte. Der Mann erlitt dabei augenscheinlich leichte Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Trotz des Eingreifens der Feuerwehr, die den Wagen rasch ablöschen konnte, dürfte sich der Sachschaden auf schätzungsweise 40.000 Euro belaufen. (pol)