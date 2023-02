Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Mittwochmittag in der Lessingstraße in Dettingen gekommen. Der VW hatte gegen 12.30 Uhr offenbar im Motorraum zu brennen begonnen, nachdem ihn die Fahrerin rund 15 Minuten zuvor geparkt hatte. Die Flammen konnten schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit. An dem älteren Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (pol)