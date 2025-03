Auto außer Kontrolle: Siebenjähriger bei Unfall in Engstingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Trochtelfinger Straße in Engstingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Peugeot 2008 gegen 14:45 Uhr in Richtung Ortsmitte Großengstingen. In einer leichten Linkskurve verlor sie aufgrund medizinischer Probleme die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei erfasste sie einen 7-jährigen Jungen sowie seinen 10-jährigen Bruder, die mit Tretrollern auf dem Gehweg unterwegs waren. Der Jüngere der Beiden wurde durch den Aufprall gegen einen Verkaufsautomaten geschleudert, während sein Bruder leicht vom Fahrzeug touchiert wurde.

Im weiteren Verlauf fuhr die Pkw-Lenkerin gegen einen Absperrzaun und eine Straßenlaterne, bevor das Fahrzeug schließlich in einem Vorgarten zum Stillstand kam. Der 7-jährige Junge erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, während sein Bruder leichte Verletzungen davontrug. Beide Kinder sowie die Unfallverursacherin wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Wegen der Unfallaufnahme musste die Straße für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt werden. (pol)