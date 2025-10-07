Auto überschlägt sich nach dem Überholen bei Pliezhausen mehrfach

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein 31-Jähriger, der am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Pliezhausen und Gniebel einen Autounfall verursacht hat. Der Mann war gegen 7.15 Uhr mit seinem VW Golf von Pliezhausen in Richtung Gniebel unterwegs und überholte kurz vor Gniebel zwei vorausfahrende Fahrzeuge.

Beim Wiedereinscheren auf seinen Fahrstreifen verlor er die Kontrolle über seinen VW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er einen Leitpfosten, bevor sich der Wagen auf einer Strecke von mehr als 100 Metern mehrfach überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 31-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Auto befreien und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Golf, an dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (pol)