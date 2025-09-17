Auto überschlägt sich mehrfach bei Kusterdingen: Ein Schwerverletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der B28 bei Kusterdingen ist ein Pkw-Lenker schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-Jähriger kurz nach 11.30 Uhr die Bundesstraße in Richtung Tübingen und wollte hierbei einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Beim Einscheren verlor der Mann die Kontrolle über seinen Opel Astra, krachte zunächst gegen die Schutzplanken und überschlug sich anschließend mehrfach.

Der hierdurch schwerverletzte 35-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergab sich bei ihm der Verdacht auf eine Alkoholeinwirkung, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Der schwerbeschädigte Opel musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt mindestens 10.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die Bundesstraße einseitig gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. (pol)