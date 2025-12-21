Auto überschlägt sich bei Holzelfingen mehrfach - Fahrerin betrunken

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt gegen eine 37 Jahre alte Renault-Fahrerin, die alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat. Nach ersten Erkenntnissen war die 37-Jährige gegen 04.15 Uhr zusammen mit ihrem 39 Jahre alten Beifahrer auf der Landesstraße 387 von Holzelfingen in Richtung Engstingen unterwegs und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. In der Folge überschlug sich ihr Renault Kadjar mehrfach.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei der Fahrerin Hinweise auf alkoholische Beeinflussung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, weshalb sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste. Der nicht mehr fahrbereite Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden ist, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Während der polizeilichen Maßnahmen musste die L387 kurzfristig komplett gesperrt werden, hierbei kam es allerdings zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. (pol)