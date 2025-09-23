Auto überschlägt sich bei Pfronstetten - zwei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B 312 sind zwei Personen schwer verletzt worden. Kurz nach 6.30 Uhr war eine 50 Jahre alte Frau mit einem Ford Transit auf der Bundesstraße von Pfronstetten herkommend in Richtung Oberstetten unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der Wagen aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, worauf die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dieses rutschte rund 60 Meter einen Hang hinunter, überschlug sich und kam hinter einer Böschung auf dem Dach zum Liegen.

Sowohl die 50-Jährige als auch ihre 53 Jahre alte Beifahrerin erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Sie mussten nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Der Schaden am Ford, der abgeschleppt wurde, beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 2.000 Euro. (pol)