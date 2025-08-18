Auf Handy geschaut: Radfahrerin nach Crash mit Auto in Grafenberg schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin, die am Montagvormittag auf der Bergstraße in Grafenberg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Das berichtet die Polizei. Die 17-Jährige war gegen 9.25 Uhr auf mit ihrem Pedelec auf der Bergstraße unterwegs. Weil sie derzeitigen Ermittlungen zufolge während der Fahrt ihr Smartphone in der Hand hielt und, anstatt auf den Verkehr zu achten, ihren Blick auf das Mobiltelefon gerichtet hatte, übersah sie einen entgegenkommenden Mazda. Dessen 61 Jahre alte Fahrerin hatte keine Chance mehr zu reagieren, sodass die Radlerin gegen den linken Außenspiegel prallte, bevor sie entlang der linken Fahrzeugseite zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche im Anschluss zur Behandlung ins Krankenhaus. Zur Höhe der Sachschäden liegen noch keine Informationen vor. (pol)