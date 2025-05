Auffahrunfall zwischen Pkw und Motorrad in Nehren

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Auf der L384 ist am Dienstagmorgen ein Pkw-Lenker mit einem vorausfahrenden Motorradfahrer zusammengestoßen. Ein 79-Jähriger war gegen 11 Uhr mit einem Ford Focus auf der Landstraße in Richtung Mössingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang fanden zu diesem Zeitpunkt Mäharbeiten statt.

Hinter dem mit geringer Geschwindigkeit fahrenden Mähfahrzeug befanden sich mehrere, ebenfalls entsprechend langsam fahrende Verkehrsteilnehmer, darunter ein 65 Jahre alter Motorradlenker. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, nahm der Senior den Biker mit seiner Honda zu spät wahr und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Zweirad in den Grünstreifen geschleudert. Der 65-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Polizei schätzt den Schaden am Pkw auf mindestens 20.000 Euro. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (pol)