REUTLINGEN-MITTELSTADT. Ein Auffahrunfall zwischen zwei Lkw hat sich am Montagvormittag in der Neckartenzlinger Straße in Mittelstadt ereignet. Dort war kurz nach elf Uhr ein 46-Jähriger mit einem Iveco Lkw in Richtung Pliezhausen unterwegs, als er aufgrund Unachtsamkeit auf einen vor ihm fahrenden, verkehrsbedingt anhaltenden, MAN-Lkw auffuhr, den ein 56-Jähriger lenkte. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Iveco war anschließend nicht mehr fahrbereit. (pol)