Mann nach nächtlichem Arbeitsunfall in Mittelstadt verletzt in Klinik eingeliefert

Bitte aktivieren Sie Javascript

MITTELSTADT. Ein Arbeiter ist am frühen Montagmorgen bei einem Arbeitsunfall in einem Fertigungsbetrieb in der Otto-Knecht-Straße in Reutlingen-Mittelstadt verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 39-Jährige gegen 3.45 Uhr mit einem Werkstück in der Hand über einen Kabelkanal gestolpert, gegen eine Palette geprallt und zu Boden gestürzt. Hierbei zog er sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu und wurde nach der Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. (pol)