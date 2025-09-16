Heftiger Auffahrunfall in Mittelstadt: Mehrere Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-MITTELSTADT. Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Montagnachmittag in Mittelstadt ereignet, teilte die Polizei mit. Ein 33-Jähriger war gegen 15.10 Uhr mit einem Seat auf der Riedericher Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten mussten. Der Mann prallte mit seinem Wagen auf den Dacia eines 42 Jahre alten Mannes, der noch auf den Renault eines 24-Jährigen geschoben wurde. Der Unfallfahrer und seine 34 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall und mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Ein zehn Jahre altes Kind in ihrem Auto wurde vorsichtshalber ebenfalls in das Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Der Dacia-Lenker sowie der Renault-Fahrer erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt werden konnten. Der Seat musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 18.000 Euro. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr ebenfalls mit an die Unfallstelle aus. (pol)