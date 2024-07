Auffahrunfall mit Quad bei Gomadingen - zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Zwei Verletzte und hoher Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der K6734 bei Gomadingen am Mittwochvormittag. Um kurz vor neun Uhr befuhren der 27-jährige Lenker eines VW-Golf und der 51-jährige Lenker eines Quads die Kreisstraße von Bernloch kommend in Richtung Gomadingen. Nachdem sich beide Fahrzeuge nach einem Überholmanöver wieder einordnet hatten, bremste der Golf abrupt ab, sodass der Fahrer des Quads nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und dem VW in das Heck fuhr.

Das Quad wurde im Anschluss in den Grünstreifen abgewiesen und kippte um. Der Quadfahrer und seine 57-jährige Sozia zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Sozia wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro, an dem Quad in Höhe von circa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt zu den genauen Umständen, die zu dem Unfall geführt haben. (pol)