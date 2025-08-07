Auf Parkplatz in Walddorfhäslach: 59-jährige Frau fährt Kind an

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Ein schwer verletzter Dreijähriger ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in Walddorfhäslach gegen 16.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Johannes-Majer-Straße ereignet hat. Das teilte die Polizei mit. Eine 59-jährige Fahrerin eines VW ID3 war im Begriff, ihr Fahrzeug auf einem dortigen Stellplatz zu parken. Hierbei übersah sie das Kind, das den Parkplatz zu Fuß überqueren wollte, und erfasste den Jungen mit ihrem Auto. In der Folge stürzte der kleine Junge zu Boden.

Zur Behandlungen der Verletzungen war der Rettungsdienst mit Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu einer möglichen Verletzung der Aufsichtspflicht aufgenommen. (pol)