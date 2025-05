Auf Herd abgelegtes Papier fängt Feuer in Tübingen - Ein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach einem Brandgeschehen am Montagmittag in einer Wohnung am Lorettoplatz. Dort war auf einem eingeschalteten Herd Papier abgelegt worden, welches in der Folge Feuer fing. Der Brand, der sich drohte auszubreiten, wurde kurz nach 12.45 Uhr durch einen 36 Jahre alten Hausbewohner entdeckt, der die Flammen noch vor dem Eintreffen der verständigten Feuerwehr ablöschen konnte.

Hierbei erlitt der Mann leichte Verletzungen, die durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. (pol)