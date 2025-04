Auf Brückengeländer bei Gomadingen geprallt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der K6735 bei der Brücke über die Große Lauter entstanden. Der 25 Jahre alte Lenker eines Mercedes Sprinter befuhr kurz vor 5 Uhr die Kreisstraße von Ödenwaldstetten herkommend in Richtung Marbach. In einer Linkskurve kurz vor der Einmündung in die L249 kam er wohl infolge einer zu hohen Geschwindigkeit mit dem Wagen zunächst nach rechts von der Straße ab und fuhr anschließend über die Gegenfahrspur hinweg auf ein dortiges Brückengeländer. Der 25-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (pol)