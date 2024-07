Auf Bahnfahrt zwischen Reutlingen und Nürtingen: Mann befriedigt sich vor Frau

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/NÜRTINGEN. Am Samstagmorgen kam es in einem Regionalzug auf der Fahrt in Richtung Stuttgart zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Mann. Das berichtet die Polizei. Gegen 10 Uhr soll der Unbekannte, bei welchem es sich laut aktuellen Ermittlungen um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit blonden Haaren und einem Bart handelt, zunächst mit einem Regionalzug von Tübingen aus in Richtung Stuttgart gefahren sein. Hierbei setzte sich der Mann bisherigen Informationen zufolge in die Nähe einer 22-Jährigen und schaute diese immer wieder an.

Nachdem die junge Reisende den Sitzplatz gewechselt hatte, soll der Unbekannte ihr nachgegangen sein und sich auf einen gegenüberliegenden Sitzplatz gesetzt haben. Laut aktuellen Erkenntnissen begann er dann zwischen den Bahnhöfen Reutlingen und Nürtingen an seinem verdeckten Glied zu manipulieren, wobei er die Geschädigte durchgehend anschaute.

Schließlich verließ der Täter, welcher zur Tatzeit eine schwarze Jacke, ein grünes Oberteil und eine dunkle Hose getragen haben soll, den Zug beim Halt in Nürtingen. Die Geschädigte informierte nach Ankunft des Zuges in Stuttgart die Bundespolizei über den Vorfall, welche nun gegen den bislang unbekannten Täter wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden. (pol)