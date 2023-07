Auf B27 mit Gegenverkehr kollidiert - Autofahrerin schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Eine schwerverletzte Autofahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der B27 ereignet hat. Den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 48-Jähriger gegen 20 Uhr mit seinem Hyundai auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten, kam im Zuge einer Vollbremsung in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer 27-jährigen VW-Lenkerin. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die schwerverletzte Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 10.000 Euro geschätzt. (pol)