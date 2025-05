Anhänger löst sich in Pfullingen von Auto: Mehr als 10.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eine möglicherweise marode Anhängerkupplung dürfte ersten polizeiliche Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen an der Kreuzung Schlayerstraße / Uhlandstraße / Kunstmühlestraße ereignet hat. Ein 21-Jähriger war laut Polizei gegen 8.35 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Schlayerstraße in Richtung Kunstmühlestraße unterwegs.

Als er an der Kreuzung nach links in die Uhlandstraße einbog, löste sich der leere Kippanhänger vom Zugfahrzeug, rollte geradeaus weiter und krachte gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden fiel mit geschätzten 300 Euro am Sprinter und rund 10.000 Euro am Fiesta allerdings beträchtlich aus. Die Anhängerkupplung wurde noch vor Ort ausgebaut und zur Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt. (pol)