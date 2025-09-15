Anhänger gerät bei Gomadingen in Schlingern und kracht in den Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L230 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 66-Jähriger befuhr gegen 8.20 Uhr mit einem Mercedes samt Anhänger die Landesstraße von Offenhausen in Richtung Kohlstetten. Dabei geriet der Anhänger aus unbekannter Ursache ins Schlingern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen.

Beide Vorderreifen geplatzt

Dessen Fahrer hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen und dabei mit dem Wagen die Leitplanke touchiert. Dabei platzten an dem Auto, der anschließend abgeschleppt werden musste, beide Vorderreifen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. (pol)