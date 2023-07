Angriff mit Pfefferspray: Mann in Tübingen von einer Gruppe Jugendlicher überfallen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach einem Raubüberfall auf einen 35-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen im Bereich des Busbahnhofes in Tübingen fahndet das Kriminalkommissariat nach einer Gruppe von sechs oder sieben Männern, die als Jugendliche oder Heranwachsende und ungefähr 18 Jahre alt beschrieben werden. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge war der 35-jährige Mann gegen 0.40 Uhr zu Fuß von der Karlstraße kommend auf dem Durchgangsweg zwischen der Bäckerei und der Bank in Richtung Europaplatz unterwegs, berichtet die Polizei. Auf Höhe der dortigen Apotheke traf er auf die Personengruppe, die dort auf der Treppe saß. Beim Vorbeilaufen wurde er aus der Gruppe heraus angepöbelt, von einem der Männer von hinten angegangen und umarmt.

Dabei bemerkte er, wie dieser ihm sein Handy aus der Hosentasche zog. Ihm gelang es, sein Mobiltelefon dem Dieb wieder zu entreißen. Als er anschließend in Richtung Europaplatz flüchten wollte, wurde ihm von einem weiteren Täter Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Unmittelbar darauf wurde ihm von den Unbekannten seine Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen vom Körper gerissen.

Mit ihrer Beute flüchtete die Gruppe anschließend in unbekannte Richtung. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen verliefen bislang ohne Ergebnis. Der leichtverletzte 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst nach einer ersten Untersuchung vor Ort zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Von den unbekannten Tätern liegt nur die oben genannte Personenbeschreibung vor. Zudem sollen alle von dunklem Teint gewesen sein. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 070719728660.