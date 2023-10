Angebranntes Essen verursacht Feuerwehreinsatz in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Rauchentwicklung beim Kochen hat am Sonntagmittag in der Gustav-Werner-Straße die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 12.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil in einem dortigen Wohnheim ein Brandalarm ausgelöst worden war. Die Feuerwehr, die sich mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten im Einsatz befand, konnte die Ursache für den Alarm schnell ausfindig machen. Es kam weder zu Personen- noch zu Sachschäden. (pol)