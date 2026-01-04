Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Reutlingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Gebäude in der Reutlinger Straße An der Halde sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Samstagabend gegen 22.35 Uhr ausgerückt. Dort hatte ein Bewohner nach derzeitigem Kenntnisstand den Herd angelassen, worauf das Essen darauf anbrannte und eine entsprechende Rauchentwicklung verursachte. Anwohner bemerkten den daraufhin ausgelösten Heimrauchmelder und setzten einen Notruf ab. Der Bewohner der betreffenden Wohnung wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. (pol)