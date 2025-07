Angebranntes Essen auf dem Herd führt zu Feuerwehreinsatz in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Angebranntes Essen hat am Donnerstagnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr, in der Frankenstraße die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Zuvor hatte ein Zeuge einen Alarm schlagenden Rauchmelder gehört. Nachdem sich die Feuerwehr Zutritt zur betroffenen Wohnung verschafft hatte, stellte sich heraus, dass angebranntes Essen auf einem eingeschalteten Herd den Rauch ausgelöst hatte. Personen hatten sich in den Räumen nicht befunden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (pol)