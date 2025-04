Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen nach einem Feuer in einem Altkleidercontainer am Dienstagabend in der Kaiserstraße in Lichtenstein-Unterhausen. Gegen 21.50 Uhr war der Brand bei der Integrierten Leitstelle gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften ausrückte, löschte dessen Inhalt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.