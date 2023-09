Alkoholisierter Mann ohne Führerschein begeht in Reutlingen Fahrerflucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstag gegen 20.50 Uhr ist es auf der Rommelsbacher Straße auf Höhe der Einmündung Nürnberger Straße in Reutlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 45 -jährige Fahrer eines Pkw Fiat Bravo musste an der dortigen Lichtzeichenanlage bei Rotlicht anhalten. Der nachfolgende 56 -jährige Fahrer eines Pkw Audi Q3 fuhr dann ungebremst auf den Fiat auf. Trotz erheblicher Schäden am Audi flüchtete dessen Fahrer sofort in Richtung Rommelsbach. Der Audi und dessen Fahrer konnten kurze Zeit später an der Wohnanschrift angetroffen werden. Der 56-Jährige stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Sein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, dieser war ihm bereits im vergangenen Mai entzogen worden. Der Fahrer des Fiat Bravo erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. (pol)