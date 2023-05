Alkoholisierter Autofahrer baut Unfall in Reutlingen - 18.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Reutlingen einen schadensträchtigen Auffahrunfall verursacht, teilte die Polizei mit. Der 35-Jährige war mit einem BMW kurz vor 16.30 Uhr auf der Wörthstraße in Richtung Pfullingen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Sedanstraße krachte er mit seinem Wagen ins Heck eines Audi, dessen 20 Jahre alter Lenker verkehrsbedingt angehalten hatte.

Dabei entstand an den Pkw ein Gesamtschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Da ein Alkoholtest beim Unfallverursacher einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergeben hatte, musste der Mann neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. (pol)