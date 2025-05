Alkoholisiert Unfall verursacht: Radfahrer in Reutlingen muss Führerschein abgeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Fahrradfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Straße Am Heilbrunnen eine Blutprobe abgeben. Der 42-Jährige befuhr gegen 18.10 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Heilbrunnen von der Straße Im Efeu herkommend in Richtung Laisen. Das teilt die Polizei mit. Dabei scherte er aufgrund eines am Fahrbahnrad parkenden Pkw aus, worauf es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Passat eines 61-Jährigen kam. Der Radler stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Radler fest. Ein durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von rund drei Promille. Der 42-jährige Radler musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. (pol)