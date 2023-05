Aggressiver Schwarzfahrer auf Zugfahrt von Reutlingen nach Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/STUTTGART. Am gestrigen Donnerstag, 18. Mai, gegen 05:40 Uhr fuhr ein 26-Jähriger zunächst ohne ein gültiges Ticket zum Stuttgarter Hauptbahnhof und widersetzte sich anschließenden den polizeilichen Maßnahmen. Der im Landkreis Reutlingen wohnhafte Mann fuhr am gestrigen Morgen zunächst mit einem Regionalzug von Reutlingen in Richtung Stuttgart, offenbar ohne das hierfür erforderliche Ticket zu besitzen. Eine durch die Zugbegleiterin alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den 26-Jährigen schließlich beim Halt des Zuges im Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Der somalische Staatsangehörige trat von Beginn an aggressiv gegenüber den Einsatzkräften auf und versuchte schließlich auch zu flüchten, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Da sich der mit über 1,8 Promille alkoholisierte Mann mehrfach gegen die Maßnahmen widersetzte, wurde eine weitere Streife zur Unterstützung hinzugezogen. Durch den Vorfall wurde keine der beteiligten Personen verletzt, den 26-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Erschleichens von Leistungen. (pol)