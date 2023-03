Achtjähriger in Reutlingen von Pedelec angefahren und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat sich ein Achtjähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Alteburgstraße zugezogen. Das teilte die Polizei mit. Er wollte gegen 7.45 Uhr an der Fußgängerampel auf Höhe der Grillparzerstraße die Fahrbahn überqueren und wurde von einem 20-Jährigen erfasst, der mit seinem Pedelec in der Alteburgstraße stadtauswärts unterwegs war. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen, insbesondere auch zur Ampelschaltung, aufgenommen. (pol)