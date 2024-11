Abfallcontainer in Metzingen in Brand geraten

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Aus noch unbekannter Ursache ist am Donnerstagabend in der Gutenbergstraße in Metzingen ein Abfallcontainer in Brand geraten, berichtet die Polizei. Die Rettungs- und Einsatzkräfte rückten gegen 22.15 Uhr aus, nachdem ein Zeuge den Brand bemerkt und der Leitstelle gemeldet hatte. Die Feuerwehr konnten den Brand des zur Hälfte mit Restmüll befüllten Containers rasch löschen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Metzingen zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens dauern an. (pol)