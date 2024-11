92-Jähriger stürzt in Bad Urach aus Rollstuhl und erleidet schwere Verletzungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Schwere Verletzungen hat sich am Freitagnachmittag ein 92-Jähriger bei einem Unfall mit seinem Krankenfahrstuhl im Bereich eines Zufahrtswegs zur Burgruine Hohen Urach zugezogen. Der Senior hatte den geschotterten forstwirtschaftlichen Zufahrtsweg zunächst bergauf in Richtung Burgruine befahren und aufgrund körperlicher Probleme eine Rast eingelegt. Den steilen Zufahrtsweg wollte der 92-Jährige im weiteren Verlauf wieder hinunterfahren, konnte seinen Krankenfahrstuhl jedoch vermutlich aufgrund des starken Gefälles nicht mehr abbremsen und kam nach links vom Schotterweg ab. Hierbei stürzte er aus dem Krankenfahrstuhl und blieb erst nach etwa 15 Metern an einem umgestürzten Baum liegen. Ein Zeuge, welcher zu Fuß zur Burgruine unterwegs war, hatte noch erfolglos versucht, den Krankenfahrstuhl mit dem Senior festzuhalten. Der 92-jährige Mann erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Krankenfahrstuhl, welcher mehrere Meter entfernt von dem Verletzten aufgefunden werden konnte, musste durch die Bergwacht geborgen und durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Metzingen gesichert werden. Der daran entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. (pol)