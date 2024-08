90-jähriger Mercedesfahrer flieht von Unfallstelle in Engstingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht ist es am Samstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, am Kreisverkehr in der Reutlinger Straße in Engstingen gekommen. Ein 90-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz missachtete die Vorfahrt einer im Kreisel fahrenden 56-jährigen Opellenkerin. Nachdem es zum Zusammenstoß zwischen den Pkw gekommen war, fuhr der Mercedesfahrer einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Er konnte aufgrund des abgelesenen Kennzeichens kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Senior sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Der Blechschaden wird auf 7.000 EUR geschätzt. (pol)