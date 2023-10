87-Jähriger fährt in Reutlingen gegen geparktes Auto und verletzt sich leicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzter Autofahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag in der Hoffmannstraße zugetragen hat. Der 87-jährige Lenker eines Smart ForTwo fuhr gegen zwölf Uhr in Richtung Heppstraße und kollidierte dort aus bislang unbekannter Ursache mit einem ordnungsgemäß geparkten Ford Fiesta. Der Fahrer wurde daraufhin nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa

10.000 Euro geschätzt. (pol)