85-jähriger Radfahrer kracht in K'Furt gegen Transporter: leicht verletzt

KIRCHENTELLINSFURT. Ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein 85-jähriger Radfahrer am Donnerstagnachmittag auf der Sickenhäuser Straße in Kirchentellinsfurt. Das berichtet die Polizei. Der Senior war gegen 14.24 Uhr mit seinem Pedelec auf dem neben der Sickenhäuser Straße verlaufenden Feldweg in Richtung Sickenhausen unterwegs und wechselte an der Einmündung auf die Sickenhäuser Straße. Dabei gab er wohl zu viel Schwung, sodass er mit seinem Fahrrad ins Heck eines vorbeifahrenden Mercedes Sprinter eines 52-Jährigen prallte und in der Folge auf die Fahrbahn stürzte.

Ein Rettungswagen brachte den Mann im Anschluss ins Krankenhaus, wo er zur Behandlung und Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Nennenswerter Sachschaden an den beiden Fahrzeugen war nicht entstanden. (pol)