85-Jähriger ist bei Eningen zu schnell in der Kurve und schleudert von der Straße

ENINGEN. In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen ist ein 85-Jähriger am Sonntagabend.

Der Mann befuhr kurz nach 20.30 Uhr mit seinem Renault die L380 in Richtung Eningen. In einer Haarnadelkurve kam er dabei nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Senior wurde daraufhin vorsorglich zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird mit etwa 7.000 Euro beziffert. Zur Bergung des Autos wurde ein Abschleppunternehmen benötigt. (pol)