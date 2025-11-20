85-Jährige mit Rollator auf Lichtensteiner Parkplatz angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Eine Seniorin ist am Mittwochnachmittag von einem Auto angefahren und verletzt worden. Kurz vor 18 Uhr parkte ein 21-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bahnhofstraße rückwärts aus und übersah hierbei offenbar eine 85-Jährige an einem Rollator. Die Frau stürzte infolge der Kollision zu Boden. Die verletzte Seniorin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (pol)