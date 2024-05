84-Jähriger verursacht Unfall mit drei Autos und 15.000 Euro Schaden in Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag in Ofterdingen auf der B 27 ereignet hat. Gegen 14.00 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mercedes-Lenker die Bundesstraße27 aus Dußlingen kommend nach Ofterdingen. Noch vor dem Ortsschild fuhr der Pkw-Lenker auf den vor ihm bremsenden Opel auf. Aufgrund des Aufpralls wurde der Opel auf den davorstehenden BMW geschoben. Die 46-jährige Lenkerin des Opels wurde leicht verletzt und mit einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik verbracht. Die 80-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers suchte selbständig einen Arzt auf. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (pol)