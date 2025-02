82-jährige Reutlingerin vergisst Waffeleisen auf dem Herd

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Alarm eines Rauchmelders hat am Mittwochabend in der Sebastian-Kneipp-Straße wohl Schlimmeres verhindert. Gegen 21.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Nachbarn aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus starken Rauchgeruch und den Alarm des Rauchmelders wahrgenommen hatten. Das teilt die Polizei mit.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. Ein auf dem Herd abgestelltes und verschmortes Waffeleisen hatte zu einer starken Verrauchung in der Wohnung geführt. Die Wohnung wurde anschließend durch gelüftet. Nach einer Untersuchung der 82-jährigen Bewohnerin blieb diese unverletzt und konnte, wie alle anderen Hausbewohner wieder zurück in ihre Wohnung. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Informationen vor. (pol)