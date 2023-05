81-jähriger Autofahrer übersieht Motorradfahrer bei Pfullingen - ein Schwerverletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der Stuhlsteige ereignet hat. Ein 81-Jähriger war kurz nach 18 Uhr mit seinem Ford auf der L382 die Steige abwärts in Richtung Pfullingen unterwegs und wollte in der Haarnadelkurve nach links in den Auchtertweg abbiegen. Dabei übersah er einen 25-Jährigen, der mit seiner Honda gerade von unten kommend und in Schräglage die Kurve durchfuhr.

Um eine Kollision mit dem abbiegenden Pkw zu verhindern, machte der Motorradfahrer eine Vollbremsung. Dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. An den Fahrzeugen dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der bei dem Ford auf etwa 1.000 Euro und beim Motorrad auf etwa 2.500 Euro geschätzt wird. (pol)