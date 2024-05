79-Jähriger kracht in Kusterdingen mit seinem Auto gegen Gartenzaun

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Auf etwa 32.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 79-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der Kusterdinger Straße verursacht hat. Der Senior war gegen 16.30 Uhr mit seiner Mercedes B-Klasse auf der Kusterdinger Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf der geraden und übersichtlichen Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge krachte der Wagen gegen einen Gartenzaun und eine Eckmauer, an der der Mercedes völlig demoliert zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den möglicherweise leicht verletzten Fahrer zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Da sich bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes Anhaltspunkte auf die Einnahme von fahrtauglichkeitsbeeinträchtigenden Medikamenten ergab, musste zudem eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr vor Ort. (pol)