76 Jahre alter Radler stürzt in Reutlingen wegen geöffneter Autotür

REUTLINGEN. Ein Senior ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 10.45 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Fahrrad der Gminderstraße, als ein 65-jähriger Opel-Lenker, der zuvor am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte, die Fahrertür öffnete. Der Radler blieb mit dem rechten Bremshebel an der Tür hängen und stürzte. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen kam der Senior zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. (pol)