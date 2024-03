76-Jähriger fährt in Nehren auf Fahrzeuggespann auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Reutlinger Straße ereignet hat. Ein 76-Jähriger befuhr gegen 16.10 Uhr mit seinem Audi Q3 die Reutlinger Straße. Zu spät erkannte er, dass an der Ampel auf Höhe der Einmündung Herdweg ein 30-Jähriger mit seinem Iveco mit Anhänger an der Ampel verkehrsbedingt angehalten hatte. Er reagierte zu spät und fuhr auf das Gespann auf. Der Audi Q3, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Da er zudem Betriebsmittel verlor, war zur Reinigung der Fahrbahn neben der Feuerwehr auch ein Spezialfahrzeug erforderlich. Der Sachschaden am Fahrzeuggespann wird auf 500 Euro geschätzt. (pol)