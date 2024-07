75-jähriger E-Bike-Fahrer stößt in Gomaringen mit Auto zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag in der Kirchstraße ereignet hat. Ein 75-Jähriger war gegen

10.45 Uhr mit seinem Pedelec vom Friedhof kommend in Richtung Kirchstraße unterwegs. An der Kreuzung Kirchenplatz missachtete er die Vorfahrt eines Opels, dessen 80-jährige Fahrerin von rechts kommend in Richtung Lindenstraße fuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und kam anschließend in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt circa 1.800 Euro. (pol)