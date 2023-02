70-Jähriger nach Unfall zwischen Kusterdingen und Kirchentellinsfurt gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Der 70-jährige Audi-Fahrer, der am Freitag gegen 7.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 6903 zwischen Kusterdingen und Kirchentellinsfurt schwer verletzt worden war, ist am Freitagnachmittag an den Folgen des Unfalls gestorben. Dies teilte die Polizei mit.

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein 28-Jähriger mit seinem mit seinem Ford EcoSport auf die Gegenfahrspur und prallte frontal mit dem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Audi A4 des 70 Jahre alten Mannes zusammen. Die beiden Fahrer mussten im Anschluss von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurden sie mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken eingeliefert. In die Ermittlungen zur Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. (pol)