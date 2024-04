70.000 Euro Schaden nach Unfall bei Nehren

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Schaden ist es am Samstag gegen 21 Uhr gekommen. Die 60 -jährige Fahrerin eines Pkw Kia Sportage fuhr von der B 27 kommend in Richtung L 394 / Nordring ab und wollte an der Einmündung in Richtung Dusslingen abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 54 -Jährigen, welcher mit seinem Pkw Daimler-Benz E280 auf der L 394 in Richtung Dusslingen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Daimler-Benz noch gegen eine Leitplanke und ein Verkehrszeichen geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 70.000 Euro. (pol)