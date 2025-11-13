69-Jähriger kracht in Kusterdingen mit Auto auf Lkw-Anhänger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unaufmerksamkeit dürfte die Ursache für einen Unfall auf der K 6903 am späten Mittwochabend sein. Gegen 23.45 Uhr bog ein 41-Jähriger mit einem Lkw der Marke Spier mit Anhänger von der Kreisstraße zwischen Wankheim und Kusterdingen in einen Feldweg ab. Dies bemerkte offensichtlich ein 69-jähriger Pkw-Lenker zu spät und krachte mit seinem VW Golf auf den Lkw-Anhänger. Der 69-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein infolge der Kollision schwer deformierter VW musste durch einen Abschlepper abgeholt werden.

Am Pkw und dem Anhänger dürfte ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden sein. (pol)