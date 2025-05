68-jähriger Radfahrer stürzt in Pfullingen in Entwässerungsgraben und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 68 Jahre alter Radler bei einem Sturz am Montagabend bei Pfullingen erlitten. Der Radler befuhr laut Polizei gegen 17.50 Uhr einen asphaltierten Weg zwischen dem Schinderbronnen und dem Georgenhof. Beim Abbiegen nach links wurde der Radler ersten Ermittlungen zufolge wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zum rechten Wegrand getragen und stürzte dort in einen Entwässerungsgraben. Zeugen kümmerten sich um den Schwerverletzten, der nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Angehörige kümmerten sich um das Pedelec des Mannes, an dem Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstanden war. (pol)